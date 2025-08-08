Quando Catania era la “Seattle d’Italia” e nel 1995 suonarono i Rem

StrettoWeb

Enzo Bianco, ex sindaco di Catania, ha aperto l’album dei ricordi ed è ritornano con la mente al 6 agosto del 1995, 30 anni fa. L’episodio, raccontato attraverso i social, è un momento che custodisce gelosamente fra le sue innumerevoli esperienza personali: l’incontro con i mitici REM. La band suonò a Catania in un periodo piuttosto florido per la città che veniva soprannominata “la Seattle d’Italia“.

Una riflessione che Bianco, in virtù della situazione attuale, sente di fare con una punta di amarezza e sofferenza.

I REM a Catania: il ricordo di Enzo Bianco

“Una giornata indimenticabile: il 6 agosto 1995. 30 anni fa. I Rem scelsero Catania per il loro concerto. Catania che negli anni ’90 aveva conquistato la reputazione di città viva e aperta, non solo in Italia. Ci chiamavano la Seattle d’Italia. Con l’aiuto determinante dell’indimenticabile Francesco Virlinzi, organizzammo un grande concerto. Ma i REM vennero prima a trovarmi in Municipio, a Palazzo degli Elefanti. Fu una mattinata intensa, fatta di racconti, domande, curiosità a tutto campo. Dalla storia cittadina alla vita culturale, alla storia, alla cucina. Simpatici, sciolti, per nulla “abbummati”.

Si vede anche dalle foto di Antonio Parrinello, che con i suoi magnifici scatti ci fa rivivere ancor meglio quei bellissimi anni. Fu uno dei momenti più belli di una lunga, intensa stagione. Un evento che chiudeva l’Estate catanese, quell’anno diretta da Franco Battiato. Potremmo riprendere quel percorso. Lo auguro alla città che amo e per cui oggi soffro…“.