Quando Berlusconi fu profetico sul Ponte: “questa volta non ci fermeranno” | VIDEO

“A te amore mio che lo hai pensato, che lo hai sognato, che lo hai promosso!“. Marta Fascina posta un video sui social con una dolce dedica a Silvio Berlusconi. Nel filmato postato dall’ultima compagna del Cavaliere, Berlusconi parla del Ponte sullo Stretto, opera alla quale è particolarmente legato. Il video risale a prima delle elezioni del 2022.

“Il Ponte sullo Stretto è una grande opera che è indispensabile per rendere più unito e moderno il nostro Paese. Io ho sempre ritenuto che il Ponte sullo Stretto costituisse una delle infrastrutture più importanti per il nostro Paese e non ho mai cambiato idea. Il Ponte rimane una priorità non solo per collegare Calabria e Sicilia ma anche per completare uno dei principali corridori europei di traffico ferroviario e stradale”, spiega Berlusconi.

L’ex leader di Forza Italia sottolinea come per ben 2 volte i governi di sinistra abbiano bloccato il progetto del Ponte a pochi passi dalla sua realizzazione. “Questa volta però, non ci fermeranno”, la frase profetica pronunciata da Berlusconi in vista delle elezioni vinte dal Centrodestra. E anche se il compianto Cavaliere non potrà vedere l’opera finale, il Ponte sullo Stretto sarà sempre legato alla sua figura.