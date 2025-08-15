Putin in volo verso Anchorage, tutto pronto per l’incontro con Trump

Il volo del presidente russo, Vladimir Putin, atterrerà ad Anchorage alle 11 locali, le 21 in Italia. Lo comunica Cremlino. Sempre secondo Mosca, il leader russo sarà accolto dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, direttamente sulla pista dell’aeroporto, ai piedi dell’aereo presidenziale russo. Se confermata, la notizia indicherebbe una grande apertura protocollare di Trump, che riceverebbe con tutti i riguardi il capo della Federazione russa, sul quale pende un mandato d’arresto dell’Aia per i crimini commessi in Ucraina.
Trump è partito per l’Alaska
Trump è partito per l’Alaska e a bordo dell’Air Force One ha detto: dopo la guerra sono possibili garanzie di sicurezza per l’Ucraina insieme all’Europa