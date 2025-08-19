Putin ha proposto il vertice con Zelensky a Mosca

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha proposto Mosca come sede per il summit con l'omologo ucraino Volodymr Zelensky

Putin
Foto Ansa
StrettoWeb

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha proposto Mosca come sede per il summit con l’omologo ucraino Volodymr Zelensky. Lo rivelano fonti vicine ai colloqui. Secondo due fonti a conoscenza della telefonata di ieri tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e Putin, il leader russo “ha menzionato Mosca“. Secondo le fonti, Zelensky ha già risposto di “no“.

Ultimi approfondimenti di News