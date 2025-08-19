Putin ha proposto il vertice con Zelensky a Mosca

StrettoWeb

Il presidente russo, Vladimir Putin, ha proposto Mosca come sede per il summit con l’omologo ucraino Volodymr Zelensky. Lo rivelano fonti vicine ai colloqui. Secondo due fonti a conoscenza della telefonata di ieri tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e Putin, il leader russo “ha menzionato Mosca“. Secondo le fonti, Zelensky ha già risposto di “no“.