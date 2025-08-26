“Progetto Reggio”, i chiarimenti di Anna Nucera: “nessuno di noi sarà candidato alle elezioni regionali”

StrettoWeb

“Progetto Reggio è un “raggruppamento civico” che si è caratterizzato, dal suo esordio, come un gruppo di persone non appartenenti ad alcun partito politico ma ugualmente interessate al bene pubblico e alla crescita della città in ogni suo aspetto. Abbiamo già ripetutamente specificato che noi, che facciamo della democrazia partecipata il fulcro e l’obiettivo della nostra partecipazione alle elezioni comunali prossime, non disconosciamo certamente il valore e il ruolo dei partiti, anzi ricordiamo da sempre che essi hanno svolto un ruolo essenziale ben individuato dalla nostra Carta Costituzionale. Con l’approssimarsi delle “elezioni regionali” e della presentazione delle liste, da più parti, ci viene chiesto di esprimere candidature o delle scelte elettorali, e di schierarci a supporto di aree, liste o singoli candidati”. Comincia così la nota di Anna Nucera in merito a una possibile candidatura alle prossime elezioni regionali in Calabria con il suo “Progetto Reggio”.

“Lavoriamo per il futuro di migliaia di giovani donne e uomini”

“Chiariamo – che nessuno di noi, a partire da chi scrive, sarà candidato alle prossime elezioni regionali, e che i componenti del nostro gruppo voteranno come riterranno più opportuno secondo la propria coscienza e la propria cultura politica personale. Come Progetto Reggio saremmo ben contenti se dalla competizione elettorale regionale risultasse eletto un “Consiglio Regionale” espressione degli interessi dei cittadini e dei territori Calabresi e che possano dare ristoro a una terra angustiata e da cui stanno fuggendo le nostre energie migliori. Spesso spaventate e stanche dalla mancanza di reali prospettive e da un clientelismo smodato che danneggia fortemente la Calabria, in generale, e Reggio Calabria in particolare. Noi stiamo lavorando, a Reggio Calabria, per il futuro di migliaia di giovani donne e uomini che sono indispensabili per risollevare una economia e una società “Reggina” in enorme difficoltà” ha aggiunto.