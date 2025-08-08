Presentazione OneiRe, Falcomatà: “giovani vogliono tornare a Reggio con le loro competenze, li sosterremo”

StrettoWeb

“La nascita di un’associazione è sempre una buona notizia per la nostra città, perché ci richiama a quei valori autentici di partecipazione e protagonismo per il futuro, con la volontà di risolvere determinati problemi del presente. Abbiamo constatato che è composta da molti giovani che stanno fuori Reggio, ma con il desiderio di rientrare e la voglia di mettere in campo le competenze acquisite nel loro percorso di vita e professionale e certamente è una buona notizia“. Così il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, partecipando alla presentazione dell’associazione di giovani professionisti reggini, molti di questi attivi fuori città, ‘OneiRe’, svoltasi al Consiglio regionale della Calabria.

“Lo stesso nome dell’associazione – ha aggiunto Falcomatà – richiama ai nostri sani valori, quelli di un sogno che è legato alle iniziali della città di Reggio. Nel loro manifesto fondativo ho apprezzato il richiamo ai valori di una città inclusiva, accogliente, che combatte le diseguaglianze, e che attraverso il protagonismo e i suggerimenti dei cittadini, punta alla rigenerazione urbana, alla riqualificazione dei luoghi, con proposte culturali che possano farci crescere“.

“Da parte del Comune e della Città metropolitana – ha concluso il primo cittadino – avranno il nostro sostegno e vicinanza, li ho inviati ad iscriversi all’Albo comunale e metropolitano delle associazioni e partecipare alle consulte, per avere un contatto più frequente ed interazioni con altre realtà“.

All’iniziativa erano presenti, inoltre, il consigliere metropolitano delegato Filippo Quartuccio, l’assessore comunale reggino Carmelo Romeo, il Consigliere comunale Antonino Maiolino e il consigliere regionale Giovanni Muraca.