Presentazione Catania, l’annuncio di Pelligra: “cari tifosi, purtroppo…”

“Cari tifosi rossazzurri, purtroppo improvvisi e urgenti impegni professionali in Australia mi impediranno di essere con voi, allo stadio, domenica sera“. Con una nota pubblicata sui social dal Catania, il presidente Rosario Pelligra annuncia la sua assenza dalla serata di presentazione della squadra che si terrà domenica al Massimino a partire dalle 19:30. L’evento sarà un vero e proprio show con musica dal vivo, presentazione dei calciatori e anche il test match contro La Valletta.

“Sono molto dispiaciuto perché avrei voluto vivere insieme a voi questo nuovo inizio, spingendo i nostri ragazzi e immergendomi nell’emozione rossazzurra. – continua Pelligra motivando la sua assenza – Quotidianamente sento il vice presidente Vincenzo Grella, condividiamo scelte e riflessioni strategiche anche con Mark Bresciano, Joseph Carrozzi e David Tucker.

Sono tempestivamente aggiornato sul lavoro del nostro direttore generale Alessandro Zarbano e del nostro direttore sportivo Ivano Pastore, impegnati nel potenziamento del club e nel rafforzamento della rosa. Arriverò a Catania nelle prossime settimane ma con il cuore da tifoso e da presidente sono già e sempre lì“.