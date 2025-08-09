Praia a Mare, scattano le nuove misure di sicurezza: già 5 verbali emessi | VIDEO

StrettoWeb

Nuove misure di sicurezza a Praia a Mare in vista della stagione estiva. Emessi già 5 verbali nei confronti dei proprietari di seconde case irregolari. Dall’8 agosto la vigilanza privata armata in servizio nella notte per viale della Libertà per garantire la sicurezza delle notti della movida. “Ci prepariamo ad affrontare il periodo clou della stagione estiva con il massimo della cautela possibile“, ha affermato il sindaco Antonino De Lorenzo chiedendo che ogni attività agisca con coscienza e responsabilità perchè numerosi saranno i controlli, soprattutto sulla somministrazione di alcolici ai minorenni.

Nel video in calce all’articolo il servizio realizzato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb sulle misure di sicurezza adottate a Praia a Mare.