Praia a Mare: lacrime e commozione ai funerali di Andrea De Lorenzo, in tantissimi per l’ultimo saluto al fratello del sindaco | VIDEO

A Praia a Mare, nella chiesa Sacro Cuore, si sono svolti svolti i funerali di Andrea De Lorenzo, fratello del sindaco, morto in un drammatica incidente stradale sul lungomare della cittadina in provincia di Cosenza. Per consentire a tutti di seguire la funzione religiosa, vi hanno partecipato in tantissimi, è stato installato un maxi schermo all’esterno della chiesa dove si sono svolte le esequie.

I familiari di Andrea hanno lanciato un messaggio per salutarlo: “con la speranza di realizzare l’ultimo sogno di Andrea, non vi chiediamo fiori, ma un contributo per l’acquisto di dell’ecografo per l’ospedale di Praia a Mare”.

