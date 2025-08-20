Praia a Mare, il sindaco sulla stagione turistica: “tanti stranieri in città per l’estate 2025” | INTERVISTA

StrettoWeb

Ai microfoni di Graziano Tomarchio per StrettoWeb, il sindaco di Praia a Mare, Antonino de Lorenzo, traccia un bilancio, sino ad oggi, della stagione turistica 2025. “I numeri parlano di un salto in avanti della nostra cittadini, con flussi diversificati e con tanti stranieri che sono arrivati qui. La strada che abbiamo intrapreso è sicuramente quella giusta, grazie al lavoro dell’amministrazione comunale, che ha un programma preciso, ed all’impegno degli operatori turistici”, evidenzia il primo cittadino della cittadina in provincia di Cosenza.

“In questi anni abbiamo puntato molto sul decoro, la pulizia e l’ordine per valorizzare i nostri luoghi. Ricandidatura? Vedremo dopo l’estate e le elezioni regionali”, conclude il sindaco di Praia a Mare.