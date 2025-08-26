“Poteri occulti”, a Gerace la presentazione del libro di De Magistris

StrettoWeb

Il 24 Agosto 2025 la splendida Piazza Tre Chiese di Gerace si è tinta ed imbevuta di cultura e di attualità per i temi trattati in un incontro che ha visto protagonista Luigi De Magistris ex magistrato, europarlamentare nel 2009 e Sindaco di Napoli(2011-2021) e della città metropolitana(2015-2021) per la presentazione del suo ultimo libro: ”Poteri Occulti” che dialogando con la giornalista freelance Alessandra Tuzza si è rivolto ad un pubblico composto sia da cittadini residenti che da turisti o persone giunte appositamente per l’evento. Era presente anche l’Avv. Eliana Carbone, nota opinionista culturale, che ha interloquito sia con il Dott. De Magistris che con la Dott.ssa Tuzza e con la Dott.ssa Marisa Larosa Assessore alla Cultura ed al Turismo del Comune di Gerace presente all’evento in rappresentanza dello stesso Comune che ha sponsorizzato e promosso questo evento. Erano inoltre presenti anche i Consiglieri Comunali Romano Giuseppe e Larosa Nicola.

“I Poteri Occulti hanno condizionato la vita della nostra Repubblica”

De Magistris ha detto: “i Poteri Occulti hanno condizionato la vita della nostra Repubblica, la continuano a condizionare in forme diverse e per un periodo hanno anche agito con la strategia della tensione militare mentre oggi invece operano soprattutto maniera più silenziosa mimetizzandosi sino al cuore dello Stato”.

“Poteri occulti” è un vero excursus nella storia della Repubblica Italiana

Alessandra Tuzza ha invece evidenziato come sicuramente fare capire al pubblico quanto queste tematiche siano alla portata di tutti non è sempre così semplice anche perché il libro di cui vi è la presentazione ”Poteri occulti” è un vero excursus nella storia della Repubblica Italiana ancora prima che si formalizzasse la Repubblica e vuole andare un po’ a scandagliare quelle che sono tutte le realtà un po’ clandestine che hanno modificato anche il destino di quella che è la nostra democrazia e quindi sicuramente rappresenta una sfida per coinvolgere l’utenza e far capire quanto è importante essere cittadini attivi. A questo punto vi è stato l’intervento della Dott.ssa Marisa Larosa che ha puntualizzato che la cultura ed il fare cultura è importantissimo.

“E’ importantissimo fare cultura- ha continuato la Dott.ssa Larosa sia perché aiuta Gerace a crescere e non solo Gerace ma tutto il territorio della Calabria e tutta l’Italia in generale e quando si parla di cultura si abbracciano più settori come la letteratura con i libri, i saggi e in questa piazza Tre Chiese di Gerace si sono svolti degli eventi a trecentosessanta gradi che vanno dalla musica classica alla musica moderna, al teatro, ai libri letterari, alle favole di Italo Calvino aiutandoci ad immergerci ancora di più su quella che è la bellezza del nostro territorio”. A conclusione di questi interventi l’Avvocato Eliana Carbone ha evidenziato che “Poteri Occulti” di Luigi De Magistris vuole dare luce a ciò che spesso resta nascosto e quindi è sicuramente da attenzionare e da visionare con una buona lettura meditativa sui temi affrontati e sulle problematiche sollevate nel libro stesso dal suo illustre autore.