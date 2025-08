“Ponti del Sud”: a Palmi la Diplomazia Onoraria per un Mediterraneo di Pace

StrettoWeb

Per la prima volta in Calabria, nella città di Palmi, si svolgerà un evento di straordinario rilievo: il convegno internazionale dal titolo “Ponti del Sud: i Consoli Onorari per un Mediterraneo delle Relazioni e della Pace”, promosso dal Consolato Onorario del Regno del Marocco per la Calabria e dalla Fondazione Cre Calabria Roma Europa, in collaborazione con il Comune di Palmi, con il sostegno editoriale della Gazzetta Diplomatica, autorevole voce del sistema consolare italiano. L’evento rappresenta un’occasione a dir poco storica, basti pensare che parteciperanno ai lavori, in via del tutto eccezionale, simultaneamente, ben 17 Consoli Onorari provenienti da diverse parti d’Italia, insieme ad autorevoli rappresentanti delle Istituzioni, tra cui si segnala la presenza del Presidente della Corte d’Appello di Reggio Calabria, dott.ssa Caterina Chiaravalloti, del Vicepresidente della Regione Calabria, dott. Filippo Pietropaolo, dell’On. Denis Nesci, Europarlamentare, nonché di Sindaci, Consiglieri Regionali, esponenti del mondo giuridico, giornalistico e culturale.

Elenco

Di seguito l’elenco ufficiale dei Consoli Onorari presenti:

1. Domenico Naccari – Console Onorario del Regno del Marocco per la Calabria

2. Domenico Coco – Console Onorario dell’Azerbaigian per la Sicilia e Calabria

3. Fabiana Fontanella – Console Onorario del Brasile in Calabria

4. Antonio Di Fresco – Console Onorario della Repubblica di Corea per la Sicilia

5. Fabio Ginoprelli – Console Onorario della Bulgaria per la Sicilia Occidentale

6. Ferdinando Veneziani – Console Onorario della Costa d’Avorio per la Sicilia

7. Francesco Milasi – Console Onorario per la Bielorussia in Calabria e Sicilia

8. Michel Curatolo – Console Onorario dell’Uruguay a Messina

9. Riccardo Di Matteo – Console Onorario della Repubblica Ceca a Bari

10. Francesco Mortelliti – Console Onorario delle Filippine per la Calabria

11. Chiara Cali – Console Onorario di Malta a Catania

12. Domenico Romeo – Console Onorario di Turchia per la Sicilia

13. Cristina Segura Garcia – Console Onorario di Spagna in Calabria e Basilicata

14. Vincenzo Rota – Console Onorario del Messico in Calabria

15. Alessandro Ferrari – Console Onorario di Francia in Calabria

16. Anna Madeo – Console Onorario di Albania in Calabria

17. Giovanni Bella – Console Onorario in Emilia‑Romagna e Marche

Fortemente voluto dal Console Domenico Naccari, Console del Marocco per la Calabria, e da Giuseppe Saletta, Consulente del Consolato Onorario del Regno del Marocco e consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Palmi, l’incontro è stato ideato per discutere di temi cruciali: dalla diplomazia decentrata al dialogo tra i popoli del Mediterraneo, fino alla promozione della pace in un contesto internazionale segnato da tensioni.

“Segnale forte che parte dal Sud”

“È un segnale forte che parte dal Sud – afferma il Console Naccari, aggiungendo – finalmente la Calabria diventa laboratorio di relazioni internazionali e diplomazia della pace. Da Palmi vogliamo lanciare un messaggio: il Mediterraneo sia luogo di dialogo, cooperazione e cultura”. Dopo l’apertura dei lavori alle ore 10:30 presso la Sala del Consiglio Comunale di Palmi, il ricco programma della giornata prevede, fra l’altro, visite guidate alla Villa Comunale, al resort Cantine Ciprì, e alla Casa della Cultura “Leonida Repaci”. Prevista anche una breve cerimonia di saluto al termine dei lavori davanti al Municipio

Tra le altre personalità presenti:

– Clara Vaccaro, Prefetto di Reggio Calabria – la sua presenza rappresenta un segno concreto dell’importanza istituzionale attribuita all’evento

– Giuseppe Ranuccio, Sindaco di Palmi

– Simona Scarcella, Sindaca di Gioia Tauro

– Giuseppe Magazzù, Assessore alla Cultura

– Rocco Genua, Direttore Fondazione Cre

– Francesco Cardone, Presidente del Consiglio Comunale

– Nicolino La Gamba, Giornalista

– Giuseppe Mattiani

– Giacomo Crinò, Consigliere Regionale

“L’evento è realizzato grazie alla collaborazione tra istituzioni locali, rappresentanze consolari e Fondazione Cre, con il supporto logistico della società PPM e la copertura editoriale della Gazzetta Diplomatica, che ne seguirà i lavori con uno speciale dedicato. Un sentito ringraziamento è rivolto alla Questura, al Commissariato di P.S. e alla Polizia Locale di Palmi per la collaborazione e il fondamentale supporto organizzativo, nonché per l’impegno nel garantire la sicurezza dell’evento, al quale prenderanno parte diverse delegazioni diplomatiche. Palmi si conferma così crocevia di dialogo internazionale, simbolo concreto del Mediterraneo delle relazioni, in nome della pace e della cooperazione tra i popoli”, c’è scritto in una nota.