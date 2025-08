Ponte sullo Stretto, Webuild: “scritta la storia e il futuro del Sud”

StrettoWeb

L’annuncio tanto atteso è arrivato. Questa era la settimana clou, mercoledì 6 agosto il giorno segnato in rosso sul calendario. Oggi la riunione del CIPESS avrebbe dovuto dare l’ok finale al Progetto del Ponte sullo Stretto. Il lascia passare è arrivato, come da previsioni della vigilia. Un grandissimo successo per il governo Meloni che è riuscito a sbloccare un’opera strategica per l’intero Sud Italia dopo anni di ostacoli e ritardi.

WeBuild esulta sui social: “Ponte sullo Stretto di Messina: oggi una giornata storica per un’opera che unisce l’Italia. La storia del Ponte sullo Stretto è un viaggio lungo oltre mezzo secolo. Oggi il progetto, affinato in cinquant’anni di studi e validazioni, è pronto a scrivere il futuro del Sud e di tutto il Paese”.