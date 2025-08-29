Ponte sullo Stretto, un’altra protesta (e un altro flop): a Villa San Giovanni una ventina di barche e i soliti slogan | FOTO

StrettoWeb

Oltre due settimane fa avevano protestato a Messina. Oggi, invece, dall’altro lato dello Stretto. Sempre in mare, lì dove sorgerà il Ponte sullo Stretto. Risultato? Molto simile. Praticamente un flop. Il riferimento è alla manifestazione di oggi a Villa San Giovanni. Una ventina di barche circa in mare, e qualche decina di persone sul Lungomare di Cannitello, i protagonisti di una manifestazione che ha avuto – come contenuto – lo stesso leit motiv di sempre: “il Ponte non lo vogliamo”, gli insulti a Salvini e i soliti motivi ideologiche ripetuti allo sfinimento senza una logica.

Anche i promotori, sempre i soliti. I soliti comitati, le solite associazioni, i soliti protagonisti. Che a protestare per un’opera moderna ed ecologia siano anche i pescatori, è veramente un paradosso, considerando i vantaggi che ne trarrebbero rispetto a ora, con le acque inquinate dai continui passaggi delle navi.