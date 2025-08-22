Ponte sullo Stretto, Spirlì: “polemiche banali, l’odio sociale e politico dovrebbe finire. Vi dico perché tanti sono infuriati”

StrettoWeb

Nino Spirlì è pronto a rituffarsi sulla scena politica. Dopo aver affrontato un periodo difficile, l’ex Governatore calabrese f.f. ha annunciato una sua candidatura in vista delle prossime elezioni regionali. Sui social, Spirlì ha affrontato il tema del Ponte sullo Stretto: “Sulla costruzione del Ponte ci sono mille e mille pregiudizi. Io credo che la costruzione del ponte sullo Stretto sia una necessità, un’opportunità, un dovere. Il ponte porta con sé, necessariamente, l’adeguamento di strade, autostrade e linee ferrate. Ogni polemica diventa banale, inutile, regressiva. Brevimirante, direi”.

“Che, a risolvere il plurisecolare problema, sia stato Matteo Salvini ha scatenato le furie di tanti. Ingiustificate. L’odio sociale e politico dovrebbe finire, in questo Paese, in queste nostre regioni. Con l’odio non si va da nessuna parte. Impariamo ad accettarci e salveremo l’Umanità. Il mondo. L’Anima”.