“La Sicilia oggi è un cantiere in piena attività: entro pochi anni si presenterà già pronta a sfruttare il Ponte sullo Stretto, che mi piacerebbe fosse intitolato a Silvio Berlusconi, come anello di trasmissione di una rete di infrastrutture moderna ed efficiente”. Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, intervistato dal quotidiano ‘La Sicilia’.
Ponte sullo Stretto, Schifani: “mi piacerebbe fosse intitolato a Silvio Berlusconi”
