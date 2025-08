Ponte sullo Stretto, la critica di Santillo (M5S): “ingegneria immaginaria”

StrettoWeb

“Alla fine è successo: il governo ha dato il via libera a un progetto senza progetto. Un capolavoro di ingegneria immaginaria, la nuova frontiera delle infrastrutture in cui si chiede pareri sul nulla, si celebrano miliardi virtuali, si promettono cantieri immaginari. A parte gli annunci perpetui, i tour e le fanfare, Salvini ha presentato il ‘progetto del secolo’ al Cipess, ottenendone l’approvazione, senza neanche lo sforzo di far finta che ci sia qualcosa di concreto. E non dimentichiamoci che manca ancora la bollinatura della Corte dei Conti.

A pagare le conseguenze di questa scelta scellerata saranno ancora una volta i cittadini e tutti quei territori fragili e dimenticati che avrebbero bisogno di fondi per le infrastrutture, i trasporti, la sanità, le scuole, le bonifiche, e che invece si vedono staccare davanti agli occhi un vergognoso assegno in bianco da 13,5 miliardi di euro per un progetto che è solo un castello in aria. Non ci sarà nessuna svolta storica per la Sicilia e per il Sud, nessuna opera strategica per lo sviluppo della nazione, ma solo il solito sfregio all’interesse reale del Paese“. Così in una nota il deputato M5S Agostino Santillo, Vicepresidente della commissione Ambiente.