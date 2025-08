Ponte sullo Stretto, Salvini dopo l’ok del Cipess: “grande emozione, a settembre apriamo i cantieri”

StrettoWeb

“Oggi non è un punto d’arrivo ma di partenza, arriva dopo centinaia di riunioni. E’ un’ emozione, mai si era arrivati all’approvazione del progetto defintivio con un’intera copertura economica garantita in condivisione con i territori”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, in conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo l’approvazione del Cipess al Ponte sullo Stretto.

Ponte Stretto, Salvini: “sarà quello a campata unica più lungo al mondo”

“Sarà il ponte a campata unico più lungo al mondo. Oggi il primato spetta ai turchi, poi cinesi e giapponesi”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, in conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo l’approvazione del Cipess al Ponte sullo Stretto. “In termini di risparmio di tempo, oggi i treni impiegano tra i 120 e 180 minuti, passeggeri e merci” e “si scenderà a 15 minuti. Un risparmio che supererà le due ore e mezza”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini parlando del Ponte sullo Stretto di Messina in conferenza stampa dopo il Cipess.

Ponte sullo Stretto, Salvini: “un’emozione, mai arrivati all’ok del progetto definitivo”

“Questo non è un punto di arrivo ma un punto di partenza che arriva dopo due anni e mezzo di lavoro costante e riunioni a tutti i livelli. È un’emozione perché non si è mai arrivati al progetto definitivo e sarà il ponte a campata unica più lungo al mondo“. Lo ha detto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini durante la conferenza stampa sull’approvazione del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. “Sarà un acceleratore di sviluppo perché il ponte sarà una parte della risoluzione dei problemi nel Mezzogiorno in Italia. Oggi i treni ci mettono dai 120 ai 180 minuti per il trasporto merci, ora impiegheranno 15 minuti. Il tempo medio per le auto tra i 70 e i 100 minuti si ridurrà a 10 minuti“, ha concluso Matteo Salvini.

“Ci sarà la metropolitana dello Stretto. Tre fermate di metropolitana sul fronte messinese che collegheranno i passeggeri. Tecnicamente è un progetto affascinante. La prima regione per coinvolgimento di aziende sarà la Lombardia“. Lo dice il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi a seguito dell’ok del Cipess al progetto del ponte sullo Stretto.

“Il Ponte sarà un acceleratore di sviluppo e una parte della soluzione dei problemi del mezzogiorno d’Italia se verrà ultimata l’Alta velocità che si sta concludendo sulla Salerno Reggio Calabria”. Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, in conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo l’approvazione del Cipess al Ponte sullo Stretto.

Ponte sullo Stretto, Salvini: “attenzione alle mafie, ma non farlo perchè ci sono è sbagliato”

“Il fronte del contrasto alle infiltrazioni mafiose sarà fondamentale. Sarà una nostra ragion d’essere. Si adotteranno con il Viminale tutti i protocolli già adottati con Expo e altri grandi eventi. Non fare il ponte perchè in Sicilia e in Calabria c’è la mafia allora non facciamo più niente“. Lo dice il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi a seguito dell’ok del Cipess al progetto del ponte sullo Stretto.

Per il Ponte sullo Stretto “l’obiettivo dell’attraversamento nel 2032-2033 è quello che i tecnici prevedono“. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo l’ok del Cipess al progetto definitivo.

“Facciamo risparmiare i soldi allo Stato perchè oggi chiudiamo i contenziosi. Sono convinto che con l’avvio dei cantieri non si porrà nessun tipo di problema con eventuali contenziosi ma è curioso che mentre il mondo guarda a quello che sta facendo l’Italia con questo progetto, qui si faccia il contrario pensando che questa opera sia un problema. L’obiettivo è che non si rescinda nessun contratto come accadde con Monti, ma è improbaile perchè non si è mai andati così avanti come oggi”. Lo dice il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi a seguito dell’ok del Cipess al progetto del ponte sullo Stretto.

Ponte sullo Stretto, Morelli: “ok a delibera. Circa 13,5 13,5 miliardi di investimento”

“È stata approvata nella sede del Cipess, da parte di tutti i ministri presenti, presenti la premier Meloni e il vicepremier Salvini, la delibera riguardante il Ponte sullo Stretto di Messina. Questo significa 13,5 miliardi di investimento, che vedrà l’impegno, da oggi, della Società Stretto di Messina per redarre il progetto esecutivo del Ponte”. Lo ha detto il sottosegretario di Stato con delega al Cipess, Alessandro Morelli, nel corso di una conferenza stampa al termine della riunione del Comitato chiamata ad esaminare il progetto del Ponte sullo Stretto.