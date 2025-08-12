Ponte sullo Stretto, Salvini: “chi dice no è contro a progresso e sviluppo. Entusiasta della risonanza da tutto il mondo”

StrettoWeb

“Sono entusiasta della risonanza internazionale che il Ponte sullo Stretto sta avendo, dagli Usa alla Cina, dalla Turchia al Canada alla Gran Bretagna. Già questa promozione non ha eguali e non so quanto possa valere in termini di Pil. Non avere il Ponte oggi sarebbe una follia. Chi dice no al Ponte, nel 2025, credo sia contro l’Italia, contro il progresso, contro la modernità, contro lo sviluppo”. E’ quanto si legge in un messaggio social diffuso dal Ministro Matteo Salvini. Questo il bilancio a quasi una settimana dall’ok del Cipess al progetto definitivo.