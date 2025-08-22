Ponte sullo Stretto, Salvini: “a settembre l’ultimo passaggio prima del via ai lavori”

StrettoWeb

Gli uffici del Mit “hanno continuato a lavorare senza sosta tutto agosto: a inizio settembre il dossier-Ponte sarà trasmesso alla Corte dei Conti, con le firme del Presidente Meloni e del sottosegretario Morelli. Si tratta dell’ultimo passaggio prima del via ai lavori“. Lo ha annunciato il ministro ai Trasporti e alle Infrastrutture Matteo Salvini in un’intervista a Libero. E’ un “passaggio storico” – ribadisce il vicepremier – “la piu’ grande opera pubblica in Occidente, di cui si parla fin dai tempi dell’antica Roma“. Salvini assicura peraltro che su quest’opera “cambieranno tutti idea” come avvenne per il Mose “che ha salvato Venezia più di 100 volte“, un’opera oramai considerata, sottolinea il leader del Carroccio, “fondamentale e irrinunciabile“.