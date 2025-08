Ponte sullo Stretto, Ruspandini e Foti (FdI): “una svolta per la mobilità e lo sviluppo nazionale”

StrettoWeb

“L’approvazione del Progetto Definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina da parte del CIPESS delinea ancora una volta l’indirizzo strategico di questo Governo, a capo con il Presidente Giorgia Meloni, missione prioritaria per lo sviluppo del territorio nazionale, che non può prescindere da un sistema di trasporti garante di una risposta efficiente ed adeguata agli standard europei. Il trend crescente della domanda di mobilità e, soprattutto, il soddisfacimento del livello offerto dei servizi costituiscono le leve principali su cui il Governo si è adoperato in questi anni, a partire anche dal costo sopportato dalla Regione Siciliana, dovuto all’insularità, che supera i 6 miliardi di Euro/anno”.

“Con la realizzazione del ponte sarà possibile contribuire allo sviluppo della rete europea «core» e «comprehensive», collegando in maniera efficace, efficiente e sostenibile il territorio siciliano con il resto del Paese. Il ponte sullo stretto di Messina sarà il link con tutta l’Europa e con i traffici internazionali del Mediterraneo, a completamento di una infrastruttura transeuropea che parte dal Baltico e termina a Palermo”.

“Attraverso collegamenti stradali caratterizzati da una manutenzione predittiva, la predisposizione del concetto innovativo di “smart road” per l’assistenza avanzata alla guida ed il “free flow” per le percorrenze, da un lato, e collegamenti ferroviari centrati sulla sicurezza e safety nelle stazioni, il Ponte sarà garante di un sistema di mobilità caratterizzato da un traffico medio annuale di 11 milioni di passeggeri, 1 milione di veicoli pesanti e 2 milioni di veicoli leggeri. Con l’apertura al traffico prevista per 365 giorni l’anno, 24 ore al giorno, In qualsiasi ora della giornata sarà consentito l’attraversamento dello Stretto di Messina, un sogno che diventa realtà, con la mobilità di milioni di passeggeri che vedrà una riduzione del tempo di viaggio mediamente di 1 ora con le autovetture, 1,5 ore con i mezzi pesanti e 2 ore con i treni”. È quanto dichiarano l’on. Massimo Ruspandini, Coordinatore nazionale del Dipartimento Trasporti e vice capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, e l’ing. Marco Carmine Foti, dirigente nazionale del Dipartimento Trasporti di Fratelli d’Italia.