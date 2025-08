Ponte sullo Stretto, Rubano: “opera strategica per tutto il Sud”

StrettoWeb

“Con l’approvazione definitiva da parte del CIPESS oggi si compie un passaggio fondamentale verso la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Un’opera attesa da decenni che sarà strategica per l’intero Mezzogiorno: unirà la Sicilia al resto del Paese e all’Europa, ma soprattutto rappresenterà un volano per lo sviluppo economico, sociale e infrastrutturale di tutte le regioni del Sud. Più investimenti, più lavoro, più turismo, più connessioni. Il governo ancora una volta ha dimostrato di saper guardare lontano e mantenere gli impegni presi.

Non dobbiamo però dimenticare chi per primo ha credito, con forza e determinazione, in quest’opera, il presidente Silvio Berlusconi: a lui dedichiamo questa giornata storica per il Mezzogiorno e per l’intero Paese. Un ringraziamento sentito va anche al Vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, per il suo impegno costante e la determinazione con cui ha portato avanti la visione del nostro fondatore, trasformandola in azione concreta“. Lo dichiara in una nota Francesco Rubano, deputato e capogruppo commissione Ecomafie di Forza Italia.​​​