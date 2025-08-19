Ponte sullo Stretto, quando partiranno le attività anticipate? Dalle piste di cantiere alla fresa per scavare le gallerie, tutto quello che c’è da sapere

StrettoWeb

“Il sogno del Ponte sullo Stretto di Messina diventa sempre più concreto: da ottobre partiranno le prime attività di cantiere, le cosiddette attività anticipate”. Così, sui social, la pagina “Strait of Messina Bridge” illustra i prossimi passi fino alle attività anticipate, quelle che daranno il via ai lavori.

Tutte le fasi operative

Tra gli interventi iniziali è prevista la realizzazione della pista di cantiere, ovvero una viabilità dedicata che consentirà lo svolgimento dei lavori in piena efficienza e sicurezza. Questo passaggio sarà fondamentale per garantire un accesso ordinato e continuo alle aree interessate dalle opere. Un altro tassello imprescindibile sarà la bonifica degli ordigni bellici (BOB). Elemento di grande rilievo sarà l’impiego della Tunnel Boring Machine, una maxi fresa di produzione italiana, pronta a scavare le gallerie destinate alle infrastrutture connesse al ponte.

“È l’inizio di un percorso storico, che cambierà per sempre la mobilità e lo sviluppo del nostro Paese. Con il Ponte, Sicilia e Calabria non saranno più solo vicine… ma finalmente connesse” si legge ancora nella pagina social.