Ponte sullo Stretto, niente ospiti in Commissione: vogliono presenziare anche SdM, RFI e sindaco. Seduta utile per programmare i prossimi appuntamenti: il punto

Come di consueto, e come annunciato, si è tenuta oggi a Messina la Commissione Ponte sullo Stretto, dopo quasi un mese dall’ultima volta. A cambiare, però, è l’ordine del giorno. Si sarebbe dovuto discutere del progetto alternativo rispetto alla collocazione della stazione a Contesse ma – come riferito dal presidente Trischitta – “dopo che la Società dello Stretto e RFI hanno appreso dai giornali della convocazione mi hanno chiamato perché ritengono opportuna anche la loro presenza nel corso della seduta. Anche il sindaco mi ha detto che avrebbe avuto piacere a partecipare, ma oggi non poteva, così abbiamo rinviato la seduta”.

Seppur senza gli ospiti, e senza quell’ordine del giorno, la seduta si è comunque svolta per la programmazione dei prossimi appuntamenti. Quasi due ore, all’interno dell’aula del consiglio comunale, in cui non sono mancate frecciate e qualche polemica, e in cui si è andati anche fuori tema su alcuni argomenti, come quello ad alcuni post social. Tanti i consiglieri intervenuti. La seduta si è conclusa con la votazione alla proposta del consigliere Schepis, relativamente all’invito in Commissione dei rappresentanti del Consorzio costituito. La proposta è stata approvata con 9 favorevoli, 3 contrari e 6 astenuti.