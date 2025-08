Ponte sullo Stretto, Musumeci: “Meloni mantiene impegni”

StrettoWeb

“Il via libera definitivo al collegamento stabile tra Sicilia e Calabria conferma la serietà con cui il governo Meloni sa mantenere gli impegni assunti con gli italiani. Comincia a concretizzarsi un obiettivo che la destra politica propugna sin dal Dopoguerra. Sul piano fisico, l’imponente infrastruttura restituirà l’Isola al Continente europeo e contribuirà a rendere più attrattive e competitive quelle aree del Mezzogiorno d’Italia, in un Mediterraneo che cambia. È l’inizio di una nuova stagione“. È quanto dichiarato dal ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci.