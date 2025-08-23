Ponte sullo Stretto, Morelli: “da due ore a 15 minuti per collegare Calabria e Sicilia”

StrettoWeb

“Possiamo affermare che vengono zittiti da questi dati tutti quelli della solita litania del no a tutto, che sono la sinistra, gli pseudo-comitati e quelli che ideologicamente sono contrari. Noi siamo aperti alla discussione con chiunque invece abbia spunti o critiche costruttive”. Il sottosegretario di Stato, con delega al Cipess, Alessandro Morelli, interpellato da Affaritaliani, commenta così il sondaggio realizzato dall’istituto demoscopico Lab21 (per Affaritaliani) secondo il quale il 62,4% degli italiani è favorevole alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina che collegherà Calabria e Sicilia.

“Oggi – sottolinea Morelli – con i traghetti ci vogliono in media più di due ore per attraversare lo Stretto e ci sono molti video sui social della gente che si lamenta. Domani, con il Ponte, ci vorranno 10-15 minuti per passare dalla Calabria alla Sicilia e viceversa. Questo – conclude – porterà un enorme beneficio per il turismo, per l’economia, senza le attuali code – e ricordo che i treni ogni volta vengono sezionati in tre e poi ricomposti – e anche per l’ambiente considerando l’inquinamento prodotto dal traffico dei traghetti“.