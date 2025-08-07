Ponte sullo Stretto, Montaruli: “questo Governo non cede ai ricatti, non è un’opera popolare ma giusta”

StrettoWeb

“Il Ponte sullo Stretto, che è una grande opera, non nasce tra oggi e domani, ma attraverso vari governi: c’è stata però una mancata assunzione di responsabilità nel corso del tempo, tanto che i governi precedenti non hanno fermato totalmente l’opera ma soltanto rallentata, perché non hanno avuto il coraggio”. Così il deputato di Fratelli d’Italia, Augusta Montaruli, ad “Agorà” in onda su Rai 3, parlando il giorno dopo l’ok del Cipess al progetto definitivo dell’opera.

Il deputato: “l’esecutivo non cede ai no”

“Il Governo non cede ai ricatti, si assume la responsabilità, e non cede ai no, ma fa in modo che quest’opera infrastrutturale sia un’opportunità per tutto il Paese e per tutti i cittadini. È stato detto che quest’opera non è popolare ma è giusta, che si doveva fare: ancora una volta responsabilità e coraggio, non per essere contro i cittadini ma spiegando loro che questa infrastruttura è utile, serve a tutti, e si ripagherà in due anni. Questo governo sta portando a termine tutte le questioni aperte dai precedenti governi che però non avevano la forza ma soprattutto il coraggio di portare avanti anche le scelte difficili, come invece sta facendo il governo Meloni”, conclude.