Ponte sullo Stretto, Lorefice: “Sud ha bisogno di treni”. Ma in Sicilia senza Ponte…

“Il Governo trova 13,5 miliardi per il Ponte sullo Stretto, da oggi ufficialmente autorizzato dal Cipess, mentre per l’Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria mancano ancora 17,2 miliardi per completare un’opera fondamentale per evitare che dal ‘profondo Sud’ ci si possa impiegare anche 20 ore di treno per raggiungere la capitale. E’ vergognoso dare priorità a un progetto senza progetto se non quello di creare un ponte di poltrone, quando le infrastrutture ferroviarie restano senza copertura finanziaria e ferme a un binario morto.

A ciò si aggiungano gli indegni tagli ai fondi per le tratte interne siciliane, oltre ai ritardi cronici nei cantieri già finanziati, che rischiano di isolare ulteriormente la Sicilia dal resto del Paese. Un governo che abbandona un’intera Regione, salvo poi sfruttarla per il proprio tornaconto, non è degno di questo nome“.

È quanto ha affermato ha affermato in una nota il Senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato e componente Commissione Politiche UE di Palazzo Madama. Lorefice cavalca la solita polemica che contrappone i fondi per il Ponte sullo Stretto a quelli per l’alta velocità. Il senatore pentastellato sottolinea la necessità di migliorare il servizio legato al trasporto su rotaia per non isolare il Sud. Corretto. Ma indovinate un po’ cosa serve per collegare Sicilia e Calabria attraverso un treno?