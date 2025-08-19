Ponte sullo Stretto, le prossime tappe dopo il Cipess: i 5 passaggi chiave, “il Governo sta accelerando”

Cinque passaggi chiave, in totale, segnano il percorso circa l'avvio dei lavori per il Ponte sullo Stretto

L’ok del Cipess ha rappresentato lo spartiacque, ma ci sono altre 4 tappe chiave che segnano il percorso circa l’avvio dei lavori per il Ponte sullo Stretto. Li elenca, con un post sui social, la nota pagina “Strait of Messina Bridge”, allegando a una grafica – che ritrae esponenti del Governo e della Società dello Stretto – la scritta “Il Governo sta accelerando”.

I passaggi sono quelli elencati qui di seguito:

  1. Delibera CIPESS (06/08/2025): approvato il progetto definitivo del collegamento stabile Sicilia–Calabria. Infrastruttura strategica da 13,5 miliardi € interamente pubblici
  2. Atto Aggiuntivo: firmato da Stretto di Messina e Webuild (Eurolink) per 10,6 miliardi €, efficace alla pubblicazione in G.U.
  3. Penale vecchia: Webuild aveva chiesto 700 milioni € dopo lo stop Monti 2012
  4. Penale nuova: con le norme riattivate, in caso di blocco immotivato scatterebbero fino a 1,5 miliardi €
  5. Tempi rapidi: entro settembre/ottobre 2025 potrebbero partire le attività anticipate, molto prima dei 4 mesi solitamente necessari

