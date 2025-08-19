Ponte sullo Stretto, le prossime tappe dopo il Cipess: i 5 passaggi chiave, “il Governo sta accelerando”

StrettoWeb

L’ok del Cipess ha rappresentato lo spartiacque, ma ci sono altre 4 tappe chiave che segnano il percorso circa l’avvio dei lavori per il Ponte sullo Stretto. Li elenca, con un post sui social, la nota pagina “Strait of Messina Bridge”, allegando a una grafica – che ritrae esponenti del Governo e della Società dello Stretto – la scritta “Il Governo sta accelerando”.

I passaggi sono quelli elencati qui di seguito: