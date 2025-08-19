Ponte sullo Stretto, le prossime tappe dopo il Cipess: i 5 passaggi chiave, “il Governo sta accelerando”

L’ok del Cipess ha rappresentato lo spartiacque, ma ci sono altre 4 tappe chiave che segnano il percorso circa l’avvio dei lavori per il Ponte sullo Stretto. Li elenca, con un post sui social, la nota pagina “Strait of Messina Bridge”, allegando a una grafica – che ritrae esponenti del Governo e della Società dello Stretto – la scritta “Il Governo sta accelerando”.
I passaggi sono quelli elencati qui di seguito:
- Delibera CIPESS (06/08/2025): approvato il progetto definitivo del collegamento stabile Sicilia–Calabria. Infrastruttura strategica da 13,5 miliardi € interamente pubblici
- Atto Aggiuntivo: firmato da Stretto di Messina e Webuild (Eurolink) per 10,6 miliardi €, efficace alla pubblicazione in G.U.
- Penale vecchia: Webuild aveva chiesto 700 milioni € dopo lo stop Monti 2012
- Penale nuova: con le norme riattivate, in caso di blocco immotivato scatterebbero fino a 1,5 miliardi €
- Tempi rapidi: entro settembre/ottobre 2025 potrebbero partire le attività anticipate, molto prima dei 4 mesi solitamente necessari