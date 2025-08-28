Ponte sullo Stretto, la minaccia shock a Salvini: sparagli in faccia. E lui replica: “così rispondiamo al loro odio”

StrettoWeb

Una minaccia social molto pesante è stata rivolta al Ministro Matteo Salvini. Si tratta di un commento a una notizia in cui il leader della Lega paragonava i No Ponte ai No Cupola ai tempi di Brunelleschi. Il messaggio, intercettato e pubblicato integralmente, recita così: “ma sarebbe poi così sbagliato svuotargli il caricatore di una Beretta 92 nelle narici? Chiedo per un amico”. Salvini, pubblicando lo screen con il commento, ha risposto sui canali social: “Eccoli i tolleranti e rispettosi. Questo ‘signore’, per bloccare i lavori del Ponte sullo Stretto, ipotizza che mi si spari in faccia. Al loro odio rispondiamo con l’amore, col lavoro (dopo cinquant’anni finalmente il Ponte si farà) e con una bella querela“.