Ponte sullo Stretto, la grande opera piace ai mercati: Webuild vola in borsa in apertura, nuovo +4% per il titolo

Continua il boom azionario di Webuild, il colosso delle costruzioni che realizzerà il Ponte sullo Stretto di Messina. Ieri, infatti, con l’approvazione del progetto definitivo da parte del Cipess, sono cessati tutti i contenziosi (in essere perchè lo Stato nel 2013 aveva annullato il progetto dopo aver in precedenza firmato il contratto di realizzazione proprio con Webuild) e si passa alla fase realizzativa dell’opera. Già nei giorni scorsi, in vista di questo appuntamento storico, il titolo di Webuild aveva avuto grandi performance a Piazza Affari.

Oggi l’ennesimo picco al rialzo, subito in apertura sopra il 4% di crescita con un picco di 4 euro e 30 centesimi ad azione, poi ritracciati agli attuali 4 euro e 25 cent. Ma negli ultimi cinque giorni Webuild è cresciuta dell’8%, nell’ultimo mese del 15%, negli ultimi sei mesi del 41%, nell’ultimo anno addirittura dell’85%. Performance straordinarie legate non solo al Ponte, ma a tutte le attività dell’azienda in giro per il mondo. Il Ponte, evidentemente, dà ulteriore slancio perchè porterà non solo enormi fatturati all’azienda, ma soprattutto una autorevolezza, credibilità e visibilità internazionale senza eguali.