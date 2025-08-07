Ponte sullo Stretto, la carica di Santo Versace: “l’ho sempre sognato, spero attraversarlo guidando una macchina scoperta”

StrettoWeb

“Ho festeggiato a dicembre per la quarta volta vent’anni, ho la patente e mi auguro di poter andare da Reggio di Calabria a Messina in automobile guidando io e attraversando il Ponte con una macchina scoperta. Ho sempre sognato il ponte sullo Stretto e spero di vederlo realizzato”. A parlare all’Adnkronos è Santo Versace, imprenditore, politico e produttore cinematografico, fratello maggiore degli stilisti Gianni e Donatella, e calabrese doc, nato il 16 dicembre 1944 a Reggio Calabria.