Ponte sullo Stretto, instant sentiment positivo per il 67,7%

Il Ponte sullo Stretto è finalmente realtà. Approvato il progetto dal CIPESS che, nella mattinata odierna, ha dato l’ok definitivo alla grande opera attesa per tanto, troppo tempo, fra boicottaggi e ritardi di ogni genere. Grande successo per il il governo Meloni che è riuscito a sbloccare un’opera strategica per Sicilia, Calabria e l’intero Sud Italia. L’instant sentiment generato in giornata dalla parole chiave Ponte sullo Stretto (oltre 47 mila interazioni) è positivo con una percentuale del 67,7%. E’ quanto rileva Arcadia.