Ponte sullo Stretto, importante incontro a Messina. Basile: “ecco le nostre richieste”

StrettoWeb

Il sindaco Federico Basile ha convocato il “tavolo permanente” dedicato al Ponte sullo Stretto. L’incontro si è svolto al Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca a Messina. Il primo cittadino ha invitato Ance, Ampe, Sicindustria, Comitato Paritetico Sicurezza-Scuola edile, Camera di Commercio, le organizzazioni di categoria Confcommercio, Confartigianato, Confesercenti, Ordine avvocati, Consiglio notarile, Ordine dei dottori commercialisti, Ordine degli ingegneri, Ordine degli architetti, Ordine dei geologi e quello dei geometri, Collegio periti industriali, Ordine dei dottori agronomi e forestali, Collegio interprovinciale agrotecnici di Messina, Inbar Istituto nazionale di Bioarchitettura, Forum per Messina, Corporazione Piloti dello Stretti, Fimaa, Cigl, Cisl, Uil Orsa, Ugl e Cisal Messina. L’invito rivolto anche alla rettrice dell’Università Giovanna Spatari, al vice sindaco Salvatore Mondello, all’assessore alle Attività produttive Massimo Finocchiaro, al direttore generale Salvo Puccio e per conoscenza alla società “Stretto di Messina”.

Basile: “ecco le nostre richieste”

“Questo tavolo permanente è fondamentale per decidere tante cose e fare da stimolo su tutti gli aspetti collegati ad un’opera così imponente. Credo siano fondamentali il confronto e la programmazione. Le richieste? Priorità alla rete idrica, alle strade, al prolungamento della Panoramica e della Via Don Blasco“, è quanto ha affermato il sindaco di Messina, Federico Basile.