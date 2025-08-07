Ponte sullo Stretto, il Pd dell’Emilia Romagna rosica: “che rabbia! Fanno le opere al Sud e non il passante. E’ una beffa”

StrettoWeb

Per il Pd dell’Emilia-Romagna il via libera al ponte sullo stretto di Messina significa una cosa sola: “Meloni e Salvini voltano le spalle all’Emilia-Romagna”. Lo afferma in un post sui social il capogruppo dem in Regione Paolo Calvano, dopo l’ok al ponte tra Calabria e Sicilia. “Il Governo rallenta, per non dire ferma, la realizzazione del Passante di Bologna e della terza corsia dell’autostrada tra Ferrara e Bologna e contemporaneamente da’ il via al Ponte sullo Stretto. Una beffa che fa rabbia“, scrive Calvano.