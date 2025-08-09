Ponte sullo Stretto, il movimento calabrese del Centro Studi Pensiero Liberale esalta la realizzazione della grande opera

StrettoWeb

“Oggi si scrive la storia. Il Cipes ha dato il via libera al progetto definitivo per il Ponte sullo Stretto di Messina, un’opera concepita con passione e visione dall’allora Presidente Cav. Silvio Berlusconi e portata avanti con determinazione dal Vice Presidente del Consiglio e Segretario Federale della Lega, Matteo Salvini. Il nostro movimento liberal-conservatore “Promozione Centro Studi del Pensiero Liberale Calabria” a sostegno della Lega Salvini Prenier è fiero di vivere da alleati politici questi momenti di crescita internazionale”. Lo afferma in una nota Osvaldo Piacentini, Coordinatore Promozione Calabria e membro Comitato Organizzativo Italia Centro Studi del Pensiero Liberale.

“Da sempre “Promozione Calabria CSPL” sostiene che non può esserci sviluppo economico senza mobilità. Infatti in uno dei numerosi dibattiti organizzati dal CSPL in tutta Italia, tenuto nel prestigioso Teatro A. Rendano di Cosenza recentemente, forun dal titolo “Mobilità & Sviluppo”, è emerso chiaramente che non può esistere sviluppo se non esiste spostamento: la mobilità è sviluppo. Quest’ultimo inteso come miglioramento del turismo enogastronomico, del segmento agroalimentare d’eccellenza calabrese, e delle sane politiche volte a creare un business legato anche ai beni culturali regionali”.

“Al dibattito sono stati presenti, inoltre, tutti i già responsabili provinciali calabresi del Centro Studi, imprenditori agricoli, esponenti di qualificate associazioni ed amministratori pubblici. Con l’approvazione definitiva del progetto per il ponte sullo Stretto di Messina, possono partire i lavori per realizzare la più grande opera ingegneristica mai costruita in Italia: il ponte a navata unica più lungo del mondo. Era il sogno di Silvio Berlusconi, un impegno che Forza Italia e i suoi rappresentanti al Governo avevano preso con i cittadini, non solo quelli del Mezzogiorno ma con tutti gli italiani”.

“Un’opera che avrà un impatto benefico sull’economia, sul turismo e sulle condizioni sociali per l’Italia intera. Il ponte sarà una struttura strategica, non solo per avvicinare la Sicilia al resto d’Italia e all’Europa, ma per lo sviluppo delle aree confinanti, come sempre avviene nel mondo laddove si realizzano grandi opere infrastrutturali. Il ponte servirà anche per il contrasto allo spopolamento delle aree interne, intorno alla quale costruire un futuro prospero per il Mezzogiorno. Progetto ambizioso, presentato dal Ministro Matteo Salvini, lo scorso giovedì 7 agosto alle ore 10:00 a Villa San Giovanni, e che conferma la volontà del Governo di procedere con determinazione lungo un percorso di sviluppo concreto”.

“Esprimiamo il nostro apprezzamento al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini e al Governo per la loro visione strategica che si traduce in reali opportunità di crescita, occupazione e futuro per la Calabria e l’intero mondo”.