Ponte sullo Stretto: i DETTAGLI sul progetto preliminare, definitivo ed esecutivo

Sui progetti di grandi opere, soprattutto sul Ponte di Messina, circola molta confusione sui termini “preliminare”, “definitivo” ed “esecutivo

Sui progetti di grandi opere, soprattutto sul Ponte sullo Stretto di Messina, circola molta confusione sui termini “preliminare”, “definitivo” ed “esecutivo” e qui cercheremo di spiegare i vari aspetti. Da evidenziare che, sull’infrastruttura stabile tra Calabria e Sicilia, c’è già l’ok del Cipess ed i lavori inizieranno nel corso del prossimo autunno.

Progetto Preliminare

Serve a valutare se l’opera è possibile dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico.
Contiene:
– Analisi del sito: geologia, vento, sismica, condizioni idrauliche.
– Scelta dell’impostazione generale (luce principale, numero e posizione delle torri, ecc.).
– Modelli di massima per la stabilità aerodinamica e strutturale.
– Studio di impatto ambientale.
– Stima dei costi e cronoprogramma di alto livello.

Progetto Definitivo

Definisce nel dettaglio la soluzione scelta e conferma la fattibilità tecnica in ogni aspetto.
Contiene:
– Disegni in scala precisa.
– Calcoli strutturali avanzati (FEM, analisi dinamiche, prove aerodinamiche in galleria del vento).
– Dimensionamento di cavi principali, torri e ancoraggi.
– Analisi di interferenze con viabilità, navigazione, linee elettriche.
– Computo metrico dettagliato.
– Elaborati per le autorizzazioni definitive.

Nel caso del Ponte sullo Stretto il progetto definitivo (elaborato dal team danese-giapponese) già include prove fisiche in scala, verifiche aerodinamiche e sismiche complete, e diversi elaborati esecutivi. Sono già state prodotte alcune tavole esecutive e illustrata la sequenza costruttiva, elementi che normalmente arriverebbero solo nell’esecutivo.

Progetto Esecutivo

Fornisce le istruzioni costruttive complete per l’impresa.
Contiene:
– Specifiche finali di bulloneria, saldature e protezioni anticorrosione.
– Programma lavori dettagliato e piano di sicurezza di cantiere.

Nel caso del Ponte di Messina, il progetto definitivo è già un documento di altissimo livello di completezza, che ha superato prove fisiche, verifiche dinamiche e modellazioni avanzate. Non si tratta di uno “schizzo di massima”, ma di un pacchetto tecnico già pronto per passare all’esecutivo con modifiche minime. È stato anche verificato dalla società statunitense Parsons, che ha confermato la piena completezza del progetto definitivo, definendolo in stato più avanzato rispetto ad un normale definitivo.

