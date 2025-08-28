Ponte sullo Stretto, Gioveni: “il sindaco richieda l’attribuzione dei poteri speciali per l’emergenza traffico”

StrettoWeb

Nell’odierna seduta della Commissione Ponte sullo Stretto in cui – con ospiti l’assessore alla polizia municipale Roberto Cicala e il comandante del Corpo Giovanni Giardina, in ordine alla necessità di implementare il numero degli agenti nella previsione della gestione dei lavori del ponte – il capogruppo di Fratelli d’Italia Libero Gioveni ha proposto di richiedere al Governo l’attribuzione dei poteri speciali per l’emergenza traffico.

L’ordinanza del 2008

Gioveni ha riportato l’esempio dell’ordinanza ministeriale del 19 dicembre 2008 con la quale vennero attribuiti i poteri al sindaco dell’epoca Giuseppe Buzzanca. “Quell’ordinanza – ha ricordato il consigliere comunale – servì sia per assumere 20 agenti più 12 idonei (oggi stabilizzati), sia per imprimere un’accelerazione per la realizzazione dei viadotti P e Q fra Giostra e Annunziata, anche se oggi non ancora in esercizio”.

“Pertanto – ha concluso Gioveni – diventa necessario che il sindaco Basile richieda formalmente l’attribuzione dei poteri che non servirebbero solo per assumere nuovi agenti, ma anche per tanto altro (vedi, per esempio, il personale che occorrerà certamente a MessinaServizi per gestire l’aumento dei rifiuti che sarà conseguenza dell’imponenza del progetto)”.