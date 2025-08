Ponte sullo Stretto, Germanà: “partono i lavori alla faccia dei signor No”

StrettoWeb

“Con l’ok del Cipess, partiranno ufficialmente i lavori per la realizzazione del Ponte di Messina. Un’opera di cui si parla da anni, concretizzata dal ministro Salvini, che porterà posti di lavoro, investimenti e collegherà la Sicilia all’Europa, nel rispetto dell’ambiente. Alla faccia dei ‘Signor no’, da anni contro lo sviluppo del Sud, mai più di ora possiamo dire che con la Lega si passa dalle parole ai fatti“. È quanto dichiarato dal senatore Nino Germanà, commissario della Lega in Sicilia, nel giorno dell’approvazione da parte del Cipess del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina.

“Prendiamo atto che anche dal sindaco di Messina arrivano parole favorevoli e responsabili rispetto alla realizzazione del Ponte sullo Stretto, e di questo siamo contenti perché consci che la città sarà pienamente coinvolta nelle scelte e ci sarà il massimo ascolto delle esigenze e delle istanze che arrivassero dal tessuto della comunità locale. – continua Germanà – Non possiamo non sottolineare che siamo davanti ad una scelta storica, che pone fine a decenni di parole vuote. Matteo Salvini ha preso un impegno con la Sicilia e lo ha mantenuto. Non sarà cemento e ferro, ma un’opera di cui andare orgogliosi in tutto il mondo. Il Ponte sullo Stretto celebrerà in perpetuum la straordinaria e unica capacità ingegneristica italiana. È il momento di mettere fine a tutte le contrapposizioni, da oggi è nostro dovere lavorare insieme nella logica della collaborazione istituzionale“.