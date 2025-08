Ponte sullo Stretto, Gasparri: “atteso da decenni dopo continui boicottaggi”

StrettoWeb

Il via libera di oggi al progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina “segna un passaggio epocale verso la realizzazione di un’opera attesa da decenni. Nonostante lo scetticismo, le critiche e i continui tentativi di boicottaggio, questa opera saraà realizzata. E si farà perchè è indispensabile per il futuro e per la modernizzazione dell’Italia e dell’Europa stessa“. È quanto dichiarato dal presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri.