Ponte sullo Stretto, Ferrara: “con Ponte e Porto Gioia Tauro Calabria centrale nel Mediterraneo”

“Il via libera del Cipess al Ponte sullo Stretto è una notizia positiva per l’intero Paese“. Così Aldo Ferrara, presidente di Unindustria Calabria, commenta l’ok al progetto definitivo dell’importante infrastruttura viaria che collegherà, con un’opera ingegneristica unica, Calabria e Sicilia. “Per la nostra regione, il Ponte costituisce una prospettiva di sviluppo ad ampio raggio. La Calabria, proprio grazie al Ponte e al Porto di Gioia Tauro, sarà centrale nelle politiche che riguardano la logistica nell’area centrale del Mediterraneo: ciò contribuirà in maniera significativa all’attrazione di investimenti importanti in Calabria, uno degli obiettivi che Unindustria persegue e sostiene da tempo perché strategico per il futuro della regione.

A questo punto, l’ok al Ponte non potrà che portare con sé un pronto e certo investimento nell’Alta Velocità fino a Reggio Calabria, altro asset di rilevanza strategica per il trasporto merci e per il collegamento dei calabresi con il resto del Paese“, ha spiegato.

Infine, per Ferrara “si apra adesso una fase in cui l’attenzione sia concentrata sì sull’opera, sulla sua sicurezza intrinseca e su quella dei lavoratori, ma anche sulla garanzia di trasparenza e legalità nei cantieri: anche sotto questo aspetto, Unindustria Calabria rinnova la più ampia disponibilità alla collaborazione“.