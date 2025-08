Ponte sullo Stretto, domani giornata storica: il Cipess, gli appuntamenti di Salvini e le celebrazioni per l’inizio dei lavori | DETTAGLI

StrettoWeb

Al termine della riunione del Cipess, in programma domani, mercoledì 6 agosto 2025, alle ore 12:30 circa, si terrà una conferenza stampa presso la Sala Stampa di Palazzo Chigi, con la partecipazione del Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Le immagini della conferenza saranno rese disponibili sui canali ufficiali della Presidenza del Consiglio. Salvini, poi, volerà subito a Messina dove alle 19:15 terrà un punto stampa presso il locale “Grecale” a Torre Faro. Il giorno dopo, giovedì 7 agosto, Salvini sarà a Santa Trada (Villa San Giovanni, Reggio Calabria), nell’altra sponda dello Stretto, per un analogo incontro con il territorio nel momento decisivo per la storia del Sud del nostro Paese.