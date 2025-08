Ponte sullo Stretto, il Cipess approva il progetto: adesso via ai cantieri! Il governo Meloni fa la storia

StrettoWeb

Il Cipess ha approvato il progetto del Ponte sullo stretto di Messina. Lo fa sapere il Mit. A breve la conferenza stampa con il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini. Il Cipess ha approvato il Progetto definitivo del ponte sullo Stretto di Messina che comprende una articolata documentazione presentata dal ministero delle Infrastrutture e Trasporti. A breve conferenza stampa di Matteo Salvini e Alessandro Morelli.

Il Ponte sullo Stretto di Messina sarà la struttura a campata unica più lunga al mondo, un’infrastruttura destinata a diventare un potente motore di sviluppo. Così ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, durante la riunione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) tenutasi a Palazzo Chigi. Salvini ha colto l’occasione per esprimere il suo ringraziamento ai ministri precedenti, in particolare a Pietro Lunardi, che hanno creduto nel progetto del collegamento tra la Calabria e la Sicilia. Alla riunione era presente anche il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.