Ponte sullo Stretto, chef La Mantia: “come ticket farei comprare un’arancina”

Il cuoco Filippo La Mantia promuove a pieni voti il Ponte sullo Stretto, il cui progetto definitivo ha ricevuto il via libera da parte del Cipess, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile. “Proprio ieri – dice all’AdnKronos – ero sul traghetto da Messina a Villa San Giovanni. Da palermitano che lo ha preso almeno 500 volte, posso dire che il ponte mi andrebbe molto bene. Ad agosto, soprattutto ad agosto, ci sono file chilometriche per attraversare lo Stretto di Messina“.

Lo chef aggiunge anche un suggerimento, con l’ironia gli è propria: “l’arancina sul traghetto è, in pratica, un rito: anche se sono un po’ oleose, per tutti i passeggeri è come un ticket, quando sali la devi mangiare. Anche sul futuro ponte bisognerà consumare un’arancina, una sorta di telepass per andare o rientrare dalla Sicilia“.