Ponte sullo Stretto, Carrà: “la Sicilia rinasce grazie a Salvini”

“La Sicilia rinascerà grazie alla lungimiranza, alla determinazione e all’intuizione di Matteo Salvini che da subito ha visto nel Ponte sullo Stretto un’occasione di sviluppo e di crescita. Il Ponte darà lavoro, creerà ricchezza per il Paese, per la Sicilia e per tutto il Mezzogiorno, accelererà opere infrastrutturali collaterali di cui abbiamo bisogno. In questi mesi abbiamo sentito e letto di tutto. Ma oggi il Cipess archivia attacchi, critiche, dichiarazioni prive di fondamento e destinate solo a contrastare un ministro e la Lega che hanno lavorato per proiettare il Paese nel futuro.

Questo è quello che lasceremo ai nostri figli e tutti si ricorderanno di chi ha lottato per un’Italia che vuole puntare al massimo delle sue potenzialità. Stasera festeggeremo tutti insieme a Messina. Il Ponte si farà“. Lo dichiara il deputato siciliano della Lega e vice coordinatore del partito in Sicilia Anastasio Carrà.