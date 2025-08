Ponte sullo Stretto, Barbera (FI): “approvazione CIPESS segna una nuova era per il Sud Italia”

StrettoWeb

“L’approvazione del Cipess del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina è un passaggio storico, che dà finalmente concretezza a un sogno lungo generazioni”. Così, in una nota, Antonio Barbera, coordinatore cittadino di Forza Italia a Messina. “Non è solo un’opera ingegneristica straordinaria – aggiunge Barbera – la più ambiziosa mai realizzata in Italia, ma soprattutto un simbolo potente della voglia di riscatto e crescita del Mezzogiorno. Un ponte – aggiunge – che unisce Sicilia e Calabria e che trasforma finalmente Messina in una porta d’Europa, rilanciando economia, turismo e occupazione:

nei cantieri lavoreranno migliaia di professionisti, operai e tecnici italiani, mettendo in mostra al mondo le competenze, il coraggio e il talento che da sempre ci contraddistinguono. Il Ponte sullo Stretto rappresenta un futuro in cui il Sud torna protagonista, centrale nelle strategie europee e internazionali”.

“Forza Italia ci ha sempre creduto, Matilde Siracusano non ha mai smesso di lottare e adesso il futuro è qui. Ll’Italia cresce, il Sud corre”, conclude il coordinatore cittadino azzurro a Messina.