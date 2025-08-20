Ponte sullo Stretto, a Messina nasce la società consortile “Aziende riunite”

StrettoWeb

Nasce a Messina la società consortile “Aziende Riunite Ponte sullo Stretto S.c.p.A”, costituita da un gruppo selezionato di imprese siciliane di primo piano, attive nei settori delle costruzioni, della logistica, della gestione immobiliare e dei servizi specialistici. L’atto costitutivo è dello scorso 2 Aprile, ma dopo l’ok del Cipess c’è stata un’accelerazione anche di questa nuova società che “nasce con l’obiettivo di realizzare opere strategiche e di elevata complessità, mettendo a sistema competenze diverse ma complementari, al servizio del territorio e delle grandi infrastrutture, in ambito nazionale e internazionale. Le imprese consorziate condividono un forte radicamento locale, una lunga esperienza operativa e una cultura del lavoro basata su affidabilità, serietà e capacità organizzativa. L’unione di queste realtà dà forma a un modello solido, trasparente e flessibile, capace di rispondere con efficacia alle esigenze della committenza pubblica e privata”.

La società è presieduta da Francesco La Fauci, i vicepresidenti sono Pietro Franza e Ivo Blandina, i consiglieri sono Giuseppe Lupò, Daniele Di Cavolo, Salvatore Barrera, Gabriele Saija, Salvatore D’Antoni, Alessandro De Stefano, Antonio Formica, Irene Ricciardello e Luciano Basile.