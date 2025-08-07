Ponte sullo Stretto, le assurde dichiarazioni del sindaco di Cosenza: “non prenda in giro i calabresi, faccia il turista”

StrettoWeb

“A Matteo Salvini, oggi in Calabria, invio il mio più caloroso benvenuto con una preghiera: non prenda in giro i calabresi”. Lo afferma il sindaco di Cosenza Franz Caruso con riferimento all’arrivo questa mattina a Villa San Giovanni del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti dopo l’ok del Cipess al progetto definitivo del Ponte sullo Stretto.

“Il Ministro non realizzerà l’opera”

“La nostra regione – prosegue Franz Caruso – ha mari e monti bellissimi, faccia, dunque, il bagno nelle nostre dolci acque. Il Ministro faccia il turista e non osi tentare di raggirare ancora i calabresi. Matteo Salvini, infatti, non realizzerà il Ponte sullo Stretto, che sta utilizzando solo per pura propaganda politica. Fatta questa premessa, è opportuno sottolineare che il Ponte è un’opera extra-nazionale in quanto dovrebbe realizzare il corridoio stradale e ferroviario Berlino-Palermo, per cui il suo finanziamento non può gravare sulla Calabria, per come invece sta avvenendo attraverso la sottrazione di risorse per le infrastrutture calabresi, tra cui l’Alta Velocità SA-RC che dovrebbe essere, quest’ultima, posta a servizio dello stesso Ponte per un rilancio reale della nostra regione. Naturalmente la Calabria non può continuare a pagare il prezzo di una forte e continua carenza di finanziamenti indirizzati alle sue obsolete infrastrutture, in quanto le stesse sono presupposto di sviluppo e modernizzazione del territorio”.

“Ricordo, infine, al Ministro Salvini – conclude il sindaco Franz Caruso – che la Calabria merita di essere centrale nell’agenda del Governo Meloni, non solo per dare pari opportunità di crescita e di progresso ai calabresi, ma anche perché i processi economici internazionali la pongono al centro dei loro stessi interessi per la posizione che occupa nel Mediterraneo”.