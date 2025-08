Ponte sullo Stretto, Sbarra: “ulteriore dimostrazione del Governo di puntare alla crescita del Sud”

StrettoWeb

“L’approvazione definitiva da parte del Cipess del progetto del Ponte sullo Stretto di Messina è un ulteriore passo in avanti verso la realizzazione di questa importante infrastruttura, strategica sia per il Sud che per tutta l’Italia. Si tratta di un’ulteriore ennesima dimostrazione del Governo Meloni di puntare decisamente alla crescita ed allo sviluppo del Mezzogiorno attraverso politiche pubbliche concrete ed efficaci”. È quanto afferma in una nota il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per le Politiche per il Sud, Luigi Sbarra.

“Il piano degli interventi per costruire ed ammodernare le infrastrutture al Sud, gli strumenti ed incentivi rivolti agli investimenti delle imprese (Zes Unica), la riforma della normativa sulla coesione, la revisione del Pnrr, le agevolazioni alle assunzioni di giovani e donne rappresentano esempi chiari ed evidenti di un Governo che scommette sulla ripartenza delle comunità meridionali – prosegue Sbarra – In forza di questa strategia unitaria, coordinata e di lungo periodo, il Sud negli ultimi tre anni cresce più del resto del Paese negli investimenti, nel Pil e nell’occupazione.

Il Ponte sullo Stretto assicura continuità territoriale alla penisola superando l’isolamento della Sicilia e crea le condizioni di un protagonismo forte del nostro Paese nella partita dell’integrazione euromediterranea”. Per il sottosegretario “questa visione strategica ha un assoluto valore soprattutto oggi, con un Mezzogiorno produttivo e competitivo che si gioca la grande sfida di diventare crocevia energetico, industriale e commerciale comunitario. Il Governo è impegnato a consolidare e migliorare crescita, occupazione e coesione nel Mezzogiorno, investendo in tutti gli asset economici e produttivi del suo tessuto economico ed imprenditoriale”.