Ponte sullo Stretto, Romano (Noi Moderati): “giornata di felicità politica”

“Il via libera del Cipess al progetto definitivo del ponte sullo Stretto di Messina è, per tutti coloro che hanno sempre creduto e sognato questa infrastruttura come il sottoscritto, una giornata di felicità politica. Stiamo parlando di una infrastruttura fondamentale per lo sviluppo del Mezzogiorno e per il futuro di tutto il Paese. Nel marzo di due anni addietro con gli amici della Fondazione Magna Grecia e della Fondazione Sicilia abbiamo affrontato a Palermo il tema in un convegno”. Così Saverio Romano, coordinatore politico di Noi Moderati.

“Il Governo Meloni passerà alla storia”

“Una giornata dedicata al ponte con le riflessioni di esperti, politici, economisti, tutti concordi nel ritenerla un’opera strategica che ci porterebbe nel futuro. Noi Moderati ha sempre considerato l’infrastrutturazione, materiale e immateriale, il fulcro di ogni ipotesi di sviluppo e di crescita economica, sociale e occupazionale. La realizzazione del Ponte risponde a questa visione del futuro. Servirà altro impegno e altra abnegazione. Il governo Meloni passerà alla storia anche per questo”.